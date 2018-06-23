Жить реальной жизнью: Ким Кардашьян объяснила, почему больше не делает селфи

Пока в Сети обсуждали появление Ким Кардашьян в Париже, впервые после громкого ограбления, появились другие новости от 37-летней звездый реалити-шоу.

Так, жена Канье Уэста в программе "This Morning" рассказала, почему перестала делать селфи. По словам звезды, она хочет жить реальной жизнью.

"Я больше не делаю селфи, они мне не нравятся. Мне надоело сидеть и фотографировать себя, вместо того, чтобы жить реальной жизнью. Я не против фото, но больше не пользуюсь телефоном так часто, как раньше".

И это уже позитивная тенденция. Возможно, по примеру Ким Кардашьян и другие люди будут меньше зависать в смартфонах, фотографируя себя любимых. Отметим, что еще минувшей осенью звезда реалити в одном из эпизодов "Семейство Кардашьян" заявила, что селфи — уже прошлый век, чем обескуражила даже своих сестер.