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Жить реальной жизнью: Ким Кардашьян объяснила, почему больше не делает селфи

Ким Кардашьян
20:25 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Теперь Instagram-аккаунт звезды не будет состоять из однотипных селфи.

Пока в Сети обсуждали появление Ким Кардашьян в Париже, впервые после громкого ограбления, появились другие новости от 37-летней звездый реалити-шоу.

Так, жена Канье Уэста в программе "This Morning" рассказала, почему перестала делать селфи. По словам звезды, она хочет жить реальной жизнью.

"Я больше не делаю селфи, они мне не нравятся. Мне надоело сидеть и фотографировать себя, вместо того, чтобы жить реальной жизнью. Я не против фото, но больше не пользуюсь телефоном так часто, как раньше".

И это уже позитивная тенденция. Возможно, по примеру Ким Кардашьян и другие люди будут меньше зависать в смартфонах, фотографируя себя любимых. Отметим, что еще минувшей осенью звезда реалити в одном из эпизодов "Семейство Кардашьян" заявила, что селфи — уже прошлый век, чем обескуражила даже своих сестер.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, This Morning, Голливуд, Ким Кардашьян, Селфи, Семейство Кардашян.
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