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Госпитализирован отец короля поп-музыки

Джо Джексон
22:45 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Состояние здоровья отца Майкла Джексона критическое.

89-летний Джо Джексон, отец певца Майкла Джексона, госпитализирован в США, передают американские СМИ.

Ранее у Джо Джексона была диагностирована последняя стадия рака. По данным СМИ, отец легендарного короля поп-музыки находится при смерти.

Джо Джексона поддерживает вся его большая семья: рядом с ним находится супруга Кэтрин, дети и внуки.

В 1963 году он основал группу The Jackson Brothers, позже переименованную в Jackson 5, в которой начинал карьеру Майкл Джексон. Джо Джексон много лет страдает от деменции. В 2015 году он ослеп после инсульта.

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Новости шоу бизнеса, The Jackson Brothers, Джо Джексон, Майкл Джексон, Отец Майкла Джексона.
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