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Госпитализирован отец короля поп-музыки
22:45 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Состояние здоровья отца Майкла Джексона критическое.
89-летний Джо Джексон, отец певца Майкла Джексона, госпитализирован в США, передают американские СМИ.
Ранее у Джо Джексона была диагностирована последняя стадия рака. По данным СМИ, отец легендарного короля поп-музыки находится при смерти.
Джо Джексона поддерживает вся его большая семья: рядом с ним находится супруга Кэтрин, дети и внуки.
В 1963 году он основал группу The Jackson Brothers, позже переименованную в Jackson 5, в которой начинал карьеру Майкл Джексон. Джо Джексон много лет страдает от деменции. В 2015 году он ослеп после инсульта.
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