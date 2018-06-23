Госпитализирован отец короля поп-музыки

89-летний Джо Джексон, отец певца Майкла Джексона, госпитализирован в США, передают американские СМИ.

Ранее у Джо Джексона была диагностирована последняя стадия рака. По данным СМИ, отец легендарного короля поп-музыки находится при смерти.

Джо Джексона поддерживает вся его большая семья: рядом с ним находится супруга Кэтрин, дети и внуки.

В 1963 году он основал группу The Jackson Brothers, позже переименованную в Jackson 5, в которой начинал карьеру Майкл Джексон. Джо Джексон много лет страдает от деменции. В 2015 году он ослеп после инсульта.