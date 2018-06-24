Надя Дорофеева порадовала новым летним снимком

Известная украинская певица и солистка группа "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала подписчикам стройное тело во время отдыха на пляже. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Следует уточнить, что на нем певица позирует в откровенном купальнике, демонстрируя стройное тело. Это привело в восторг поклонников исполнительницы.

Более того, пользователи сети сумели "разоблачить" место отдыха певицы, хотя сама Дорофеева этого не уточняла. Так, певица отдыхала в одном из прибрежных отелей в курортной Коктебеле.