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Надя Дорофеева порадовала новым летним снимком

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Надя Дорофеева
11:28 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева наслаждается отдыхом и радует поклонников новыми снимками.

Известная украинская певица и солистка группа "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала подписчикам стройное тело во время отдыха на пляже. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Следует уточнить, что на нем певица позирует в откровенном купальнике, демонстрируя стройное тело. Это привело в восторг поклонников исполнительницы.

Более того, пользователи сети сумели "разоблачить" место отдыха певицы, хотя сама Дорофеева этого не уточняла. Так, певица отдыхала в одном из прибрежных отелей в курортной Коктебеле.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Время и Стекло, Надя Дорофеева, Надя Дорофеева в купальнике, Новый снимок Нади Дорофеевой, Фигура Нади Дорофеевой.
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