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Надя Дорофеева порадовала новым летним снимком
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11:28 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева наслаждается отдыхом и радует поклонников новыми снимками.
Известная украинская певица и солистка группа "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала подписчикам стройное тело во время отдыха на пляже. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.
Следует уточнить, что на нем певица позирует в откровенном купальнике, демонстрируя стройное тело. Это привело в восторг поклонников исполнительницы.
Более того, пользователи сети сумели "разоблачить" место отдыха певицы, хотя сама Дорофеева этого не уточняла. Так, певица отдыхала в одном из прибрежных отелей в курортной Коктебеле.
Telegraf.com.ua