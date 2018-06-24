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Наталья Могилевская не на шутку испугала своих поклонников

Наталья Могилевская
12:17 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Наталья Могилевская очень сильно исхудала.

Украинская поп-исполнительница Наталья Могилевская, прежде вызвавшая восторг поклонников своим похудением, свежим фото в соцсети спровоцировала обратную реакцию. Судя по всему, артистка не остановилась на достигнутом, и сейчас, как отметили ее фолловеры, заигралась с диетами.

Фото, вызвавшее дискуссии, Могилевская опубликовала на личной странице в Instagram. Певица показалась фанам в ярком летнем платье с просьбой о совете модниц.

"Бежевое платье решила не брать! А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?" - поинтересовалась артистка.

Однако в комментариях, которых собралось под фото более 600, фолловеры Могилевской стали делиться советами не только касательно платья, но и внешности звезды, которая показалась им "серой" и даже "болезненной".

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