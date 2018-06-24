Подборка фотографий, показывающая жизнь обычных канадцев на стыку веков.

Подборка фотографий, показывающая жизнь обычных канадцев на стыку веков. Портреты фермеров и лесорубов, пасторальные пейзажи и забавные постановочные снимки из архива Рубена Р. Саллоуса, сделавшего свои фотографии в Канаде, когда леса казались бескрайними, оленей было несчетно, появлялись первые поезда и начиналась электрификация. Рубен Р. Саллоус (1855-1937) родился и вырос на ферме округа Гурон в Канаде. В 1876 году переехал в городок Годерич, став коммивояжером местного фотографа Роберта Р. Томпсона. Через пару лет он перешел в ученики Томпсона, а в 1881 году выкупил его бизнес. В течение следующего десятилетия Саллоус нажил репутацию мастера в съёмке формальных портретов, пасторальных фотографий и стереоизображений. Он создал свой стиль, был активным членом ассоциаций «Фотографы Гурона» и «Канадские фотографы», сотрудничал с периодическими изданиями.