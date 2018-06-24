Снимки, показывающие, как изменились самые известные бодибилдеры и спортсмены конца прошлого века.

Снимки, показывающие, как изменились самые известные бодибилдеры и спортсмены конца прошлого века. В конце 1980-х — начале 1990-х эти спортсмены были на пике своей формы. Теперь такие тела редко встречаются. Для героинь и героев этой подборки не было ничего более привлекательного, чем огромные бицепсы и прорисованные кубики на животе. Но рано или поздно с этой «иглы» приходится соскочить. Как они выглядят теперь? Смогли ли они остаться в форме или же постарели?