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Эшли Грэм и ее мама позировали в купальниках

Эшли Грэм
16:55 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная модель Эшли Грэм опубликовала новый снимок со своей мамой в Instagram.

Знаменитая модель размера "плюс" Эшли Грэм нередко публикует соблазнительные фото в Instagram.Чаще всего на модных фотосессиях Эшли позирует именно в бикини или же в нижнем белье.

Грэм не впервые показывает маму фанатам, ранее они вместе снялись в фотосессии на пляже. А на снимке, который Эшли разместила совсем недавно они позируют в пестрых купальниках. К слову, под этим фото Грэм поздравила маму с днем рождения.

В комментариях поклонники модели отметили, что Эшли будто скинула парочку кило: "Ты выглядишь намного стройнее на этом фото", " Выглядишь очень стройной", – написали они. Другие же отметили, что мать Эшли больше похожа на ее сестру: "Вы как сестры", – написала одна из поклонниц.

Известно, что Эшли снялась в фотосессии специально для рекламы купальников Sports Illustrated Swimsuit.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Sports Illustrated Swimsuit, Мама Эшли Грэм, Эшли Грэм.
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