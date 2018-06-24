Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха
25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха
Новости: Выборы в Турции: зафиксированы первые вмешательства в голосование
В Турции 10 иностранцев пытались вмешаться в голосование
Новости: Япония 1:1 Сенегал: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Япония 1:1 Сенегал: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: В песчаной пустыне образовалось озера
В песчаной пустыне образовалось озера
X

Лили Роуз Депп снялась топлес для обложки известного глянца

Лили Роуз Депп
17:12 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: На новом снимке дочь Джонни Деппа позирует, прикрываясь одними лишь украшениями.

Дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради не отстает по популярности от своих звездных родителей. 19-летняя Лили-Роуз активно принимает участие в модных фотосессиях и даже снимается в кино.

На этот раз, девушка украсила обложку июльского номера Vogue Russia.

Лили Роуз Депп

Во время чувственной фотосессии для журнала Лили не стеснялась позировать фотографу во многих образах, в том числе и топлес, с дюжиной украшений на шее. Фото появилось на официальной страничке Vogue Rusia в Instagram.

Отец Лили – Джонни Депп недавно разоткровенничался в интервью Rolling Stone. Актер рассказал о период развода с актрисой Эмбер Херд. Чтобы справиться со своими переживаниями, Депп отправился в турне со своей группой "Hollywood Vampires" и начал писать мемуары на старомодной печатной машинке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Vogue, Ванесса Паради, Джонни Депп, Лили-Роуз Депп.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Много денег не бывает: роскошная жизнь деток из Швейцарии в Instagram (Фото) Их естественная красота завораживает: самые красивые животные планеты (Фото) Кадры, которые доказывают, что мир не зря обожает семью Дэвида Бэкхэма (Фото)

Последние новости

Мода 2018: креативные стрижки для смелого образа (Фото) Забавные шутки, которые избавят вас от плохого настроения Покушение на премьера Эфиопии: количество жертв возросло до 156
Сегодня читают
01 Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
02 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
03 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
04 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
05 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
Новости сегодня
18:37 Вот так ножки: Оля Полякова поразила своей стройной фигурой
18:30 Ярмоленко может продолжить карьеру в Англии
18:21 В Украине сократилось производство хлеба
18:09 СМИ: Майли Сайрус сыграла свадьбу в своем доме в Малибу
18:03 Стало известно, сколько будет зарабатывать новый тренер Челси
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
Новости: Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости: Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Новости: Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Добавить комментарий
0