Лили Роуз Депп снялась топлес для обложки известного глянца

Дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради не отстает по популярности от своих звездных родителей. 19-летняя Лили-Роуз активно принимает участие в модных фотосессиях и даже снимается в кино.

На этот раз, девушка украсила обложку июльского номера Vogue Russia.

Лили Роуз Депп

Во время чувственной фотосессии для журнала Лили не стеснялась позировать фотографу во многих образах, в том числе и топлес, с дюжиной украшений на шее. Фото появилось на официальной страничке Vogue Rusia в Instagram.

Отец Лили – Джонни Депп недавно разоткровенничался в интервью Rolling Stone. Актер рассказал о период развода с актрисой Эмбер Херд. Чтобы справиться со своими переживаниями, Депп отправился в турне со своей группой "Hollywood Vampires" и начал писать мемуары на старомодной печатной машинке.