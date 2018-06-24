Дизайнер Марк Джейкобс поддержал ЛГБТ-сообщество

Американский дизайнер Марк Джейкобс, который в апреле сделал предложение своему партнеру Чарли Дефранческо, поддержал ЛГБТ-сообщество, став лицом новой рекламной кампании Mark Jacobs Beauty.

Визажист и амбассадор марки Сара Танно сделала дизайнеру яркий макияж, взяв за основу голубой гелевый карандаш. Кампания бренда вышла под лозунгом #GratefulNotHateful ("Благодарность без ненависти").

"Я испытываю гордость каждый день. Не нужно ждать парада целый год, ты можешь найти способ быть собой всегда, и кто-нибудь тебя услышит. Не было бы причин выходить на марш, если бы люди выглядели так все время", – уверен Джейкобс. Также дизайнер сообщил, что пожертвует $100 000 благотворительным фондам Sage, Le Refuge и Ackerman Institute for the Family.