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Дизайнер Марк Джейкобс поддержал ЛГБТ-сообщество

Марк Джейкобс
17:49 Сегодня Телеграф
bestin.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Марк Джейкобс предстал в необычном образе в своей новой рекламной кампании Mark Jacobs Beauty.

Американский дизайнер Марк Джейкобс, который в апреле сделал предложение своему партнеру Чарли Дефранческо, поддержал ЛГБТ-сообщество, став лицом новой рекламной кампании Mark Jacobs Beauty.

Визажист и амбассадор марки Сара Танно сделала дизайнеру яркий макияж, взяв за основу голубой гелевый карандаш. Кампания бренда вышла под лозунгом #GratefulNotHateful ("Благодарность без ненависти").

"Я испытываю гордость каждый день. Не нужно ждать парада целый год, ты можешь найти способ быть собой всегда, и кто-нибудь тебя услышит. Не было бы причин выходить на марш, если бы люди выглядели так все время", – уверен Джейкобс. Также дизайнер сообщил, что пожертвует $100 000 благотворительным фондам Sage, Le Refuge и Ackerman Institute for the Family.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Mark Jacobs Beauty, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, Марк Джейкобс, Сара Танно.
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