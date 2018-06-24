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СМИ: Майли Сайрус сыграла свадьбу в своем доме в Малибу

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
18:09 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Американские СМИ заподозрили Майли Сайрус и Лиама Хемсворта в тайной свадьбе, которую пара сыграла в Малибу.

О помолвке и свадьбе в соцсетях и СМИ уже давно идет много слухов. Одной из них стала новость о вероятной свадьбе влюбленных в доме певицы в Малибу, где находились только их ближайшие родственники и друзья.

Событие прошло в формате хиппи и все получилось очень тихо и спокойно. Однако на руках возможных молодоженов не было заметно обручальных колец.

Соседи даже не подозревали, что рядом с ними празднуют свадьбу. Торжество было в стиле хиппи, поэтому ни у кого не возникло подозрений, – заверил инсайдер.

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Также известно, что Майли была одета в белое платье с цветочным принтом, а также спела для гостей свою любимую песню Долли Партон "Islands In The Stream". На праздновании было много органической и вегетарианской еды, вокруг бегали дети, а гости смеялись и танцевали.

Пара также сыграет еще одну свадьбу в Австралии, где родился Хемсворт. Сами же новоиспеченные супруги пока никак не прокомментировал такие слухи.

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Напомним, что 28-летний Лиам Хемсворт и 25-летняя Майли Сайрус имели сложные и непростые отношения. Пара начала встречаться в 2009 году и уже через три года объявила о помолвке. Но в 2013 году влюбленные расстались, после чего в СМИ начали появляться интимные фото певицы, где она уединялась с другими девочками и принимала наркотики.

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Новости шоу бизнеса, Долли Партон, Лиам Хемсворт, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Свадьба Майли Сайрус.
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