Вот так ножки: Оля Полякова поразила своей стройной фигурой

На днях звезда смогла выделить время на солнечные ванны на морском побережье и сделала несколько эффектных фото.

Ну в ленту вам тела!) Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 22 Июн 2018 в 7:39 PDT

Для фото в Instagram Полякова выбрала яркий оранжевый купальник, окантованный черным цветом, который прекрасно подчеркивал ее спортивные формы. Только за один день после публикации фото набрало более 100 тысяч предпочтений. "Ну, в ленту вам тела!", – забавно подписала фото артистка.

На другой фотографии Оля просто продемонстрировала свои длинные ноги, загорая на песке. Это фото звезда подписала тоже не менее остроумно: "Ну, традиционно".

Ну традиционно))) Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 22 Июн 2018 в 3:22 PDT

Свои восторженные комментарии оставили много звезд: репер Потап, певица Татьяна Котова и фешн-фотограф Соня Плакидюк. Но не менее приятные комментарии оставили под снимками фанаты певицы: "Вот так ножки... Никогда не была фанаткой Оли, но от ее ног фанатею!!!", "Вот фигура, космос", "Крутое тело! Вы большая молодец", "Куда там Волочковой с ее фигурой балерины. Вы супер!" и много других комментариев.