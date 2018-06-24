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Вот так ножки: Оля Полякова поразила своей стройной фигурой

Оля Полякова
18:37 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Представители украинского шоу-бизнеса осыпали комплиментами фигуру Оли Поляковой.

На днях звезда смогла выделить время на солнечные ванны на морском побережье и сделала несколько эффектных фото.

 

Ну в ленту вам тела!)

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Для фото в Instagram Полякова выбрала яркий оранжевый купальник, окантованный черным цветом, который прекрасно подчеркивал ее спортивные формы. Только за один день после публикации фото набрало более 100 тысяч предпочтений. "Ну, в ленту вам тела!", – забавно подписала фото артистка.

На другой фотографии Оля просто продемонстрировала свои длинные ноги, загорая на песке. Это фото звезда подписала тоже не менее остроумно: "Ну, традиционно".

 

Ну традиционно)))

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Свои восторженные комментарии оставили много звезд: репер Потап, певица Татьяна Котова и фешн-фотограф Соня Плакидюк. Но не менее приятные комментарии оставили под снимками фанаты певицы: "Вот так ножки... Никогда не была фанаткой Оли, но от ее ног фанатею!!!", "Вот фигура, космос", "Крутое тело! Вы большая молодец", "Куда там Волочковой с ее фигурой балерины. Вы супер!" и много других комментариев.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Оля Полякова, Отдых, Украинские певицы, Украинский шоу-биз, Шоу-биз.
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