Лучшее фото в мире: Дэвид Бекхэм прокомментировал снимок Евы Лонгории

Ева Лонгория опубликовала фото малыша, которого держит на руках ее муж Хосе Антонио Бастон.

Ребенок повернут спиной к камере, поэтому можно прочитать сокращенный вариант имени мальчика Санти, а также надпись "soy mexico", который переводится как "Я – мексиканец".

"Смотрите, кто приготовился к футбольному матчу Мексики", – отметила новоиспеченная мама.

Интересно, что футболист Дэвид Бекхэм трогательно прокомментировал снимок.

"ОМГ! Лучшее фото в мире. Я очень рад за Вас, друзья. Какая потрясающая фотография и замечательный момент для гордости Евы",– заявил Дэвид.

Напомним, Ева Лонгория впервые родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новоиспеченная мама с мужем Хосе Антонио Бастоном уже определились с именем потомка: мальчика назовут Сантьяго Энрике.