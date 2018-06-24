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Лучшее фото в мире: Дэвид Бекхэм прокомментировал снимок Евы Лонгории

Ева Лонгория
19:17 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимке, опубликованном на страничке Евы Лонгории в Instagram, вместе с новорожденным сыном позирует и муж актрисы.

Ева Лонгория опубликовала фото малыша, которого держит на руках ее муж Хосе Антонио Бастон.

Ребенок повернут спиной к камере, поэтому можно прочитать сокращенный вариант имени мальчика Санти, а также надпись "soy mexico", который переводится как "Я – мексиканец".

"Смотрите, кто приготовился к футбольному матчу Мексики", – отметила новоиспеченная мама.

Интересно, что футболист Дэвид Бекхэм трогательно прокомментировал снимок.

"ОМГ! Лучшее фото в мире. Я очень рад за Вас, друзья. Какая потрясающая фотография и замечательный момент для гордости Евы",– заявил Дэвид.

Напомним, Ева Лонгория впервые родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новоиспеченная мама с мужем Хосе Антонио Бастоном уже определились с именем потомка: мальчика назовут Сантьяго Энрике.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Голливуд, Дэвид Бекхэм, Ева Лонгория, Хосе Антонио Бастон.
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