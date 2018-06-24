Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха
25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха
Новости: В Турции завершилось голосование на досрочных выборах
В Турции завершилось голосование на досрочных выборах
Новости: Польша 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Польша 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Меган Маркл носит обувь на два размера больше
Меган Маркл носит обувь на два размера больше
X

Естественная красота: Белла Хадид украсила обложку модного глянца

Белла Хадид
21:12 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 21-летняя топ-модель Белла Хадид снялась для июльского выпуска издания Vogue Mexico.

Супермодель Белла Хадид украсила обложку июльского выпуска издания Vogue Mexico. 21-летняя звезда снялась в объективе фотографа в очень естественном образе.

Первое фото из модного фотосета уже появилось на Instargram-странице издания Vogue Mexico.

Во многих испаноязычных странах на днях официально началось лето. И в связи с этим мексиканский глянец решил впервые пригласить для фотосета своего издания одну из самых успешных моделей современности Беллу Хадид.

Как известно, автором фотоистории стал Chris Colls. На обложке глянца разместили черно-белую фотографию Беллы, на которой можно разглядеть минимальное количество макияжа. Ее волосы легко зачесаны назад, а из одежды на ней лишь майка. Больше всего, на что обращает внимание глаз зрителя, это песок, который "украшает" тело Беллы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Vogue, Vogue Mexico, Белла Хадид, Сестры Хадид, Супермодель Белла Хадид, Топ-модели.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Оля Полякова похвасталась длинными ногами Кендалл Дженнер порадовала снимками в купальнику Наталья Могилевская не на шутку испугала своих поклонников

Последние новости

Украинец Кобец сыграет за Чикаго в Летней лиге НБА О чем говорят морщины на вашем лице Теперь компании Audi и Hyundai будут сотрудничать
Сегодня читают
01 Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
02 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
03 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
04 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
05 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
Новости сегодня
21:11 Футбольная команда пропала без вести в таиландской пещере Кхао Луанг
21:04 Колоритные снимки из жизни канадской глубинки конца XIX - начала ХХ века (Фото)
21:03 И смех, и слезы: девушки и женщины, которые перестарались с гламуром
21:00 Совет Европы о нападении на лагерь ромов во Львове: Мы в ужасе
20:52 Музыкальная группа REFINDERS выпустила свой первый альбом (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон теряет поддержку французов
Макрон теряет поддержку французов
Новости: Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости: Трамп предлагает немедленно высылать мигрантов обратно
Трамп предлагает немедленно высылать мигрантов обратно
Новости: Мила Йовович высказалась о политической ситуации в США
Мила Йовович высказалась о политической ситуации в США
Добавить комментарий
0