Естественная красота: Белла Хадид украсила обложку модного глянца

Супермодель Белла Хадид украсила обложку июльского выпуска издания Vogue Mexico. 21-летняя звезда снялась в объективе фотографа в очень естественном образе.

Первое фото из модного фотосета уже появилось на Instargram-странице издания Vogue Mexico.

Во многих испаноязычных странах на днях официально началось лето. И в связи с этим мексиканский глянец решил впервые пригласить для фотосета своего издания одну из самых успешных моделей современности Беллу Хадид.

Как известно, автором фотоистории стал Chris Colls. На обложке глянца разместили черно-белую фотографию Беллы, на которой можно разглядеть минимальное количество макияжа. Ее волосы легко зачесаны назад, а из одежды на ней лишь майка. Больше всего, на что обращает внимание глаз зрителя, это песок, который "украшает" тело Беллы.