Естественная красота: Белла Хадид украсила обложку модного глянца
Новости шоу бизнеса: 21-летняя топ-модель Белла Хадид снялась для июльского выпуска издания Vogue Mexico.
Супермодель Белла Хадид украсила обложку июльского выпуска издания Vogue Mexico. 21-летняя звезда снялась в объективе фотографа в очень естественном образе.
Первое фото из модного фотосета уже появилось на Instargram-странице издания Vogue Mexico.
Oficialmente ha comenzado el verano y la estrella de #VogueJulio lo sabe. Por primera vez, desvelamos en una exclusiva portada digital un preview de la historia que protagoniza la nueva edición. #BellaHadid, la top californiana con más de 18 millones de seguidores, posa por primera vez para México y Latinoamérica bajo el lente de @ChrisColls y el estilismo de @valecollado. Casting: @legainsbourg COMING SOON...
Во многих испаноязычных странах на днях официально началось лето. И в связи с этим мексиканский глянец решил впервые пригласить для фотосета своего издания одну из самых успешных моделей современности Беллу Хадид.
Как известно, автором фотоистории стал Chris Colls. На обложке глянца разместили черно-белую фотографию Беллы, на которой можно разглядеть минимальное количество макияжа. Ее волосы легко зачесаны назад, а из одежды на ней лишь майка. Больше всего, на что обращает внимание глаз зрителя, это песок, который "украшает" тело Беллы.