Эмили Ратаковски показала фото своей мамы в молодости

Сегодня мать супермодели Эмили Ратаковски – писательница Кэтлин Белгли празднует свой 66 день рождения. По такому случаю американская модель решила поздравить родного человека архивным фото.

HBD Mama ✨ Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 24 Июн 2018 в 8:58 PDT

У Эмили прекрасные отношения со своими родителями Джоном Дэвидом Ратаковски и Кэтлин Белгли. С ними она часто путешествует и просто приятно проводит время за совместными обедами и ужинами. Однако родители Ратаковски никогда не были женаты, – свою мать Эмили охарактеризовала как "феминистку и интеллектуалку". На момент рождения единственной дочери пары Кэтлин было 39, а ему 45 лет.

По случаю дня рождения звездной мамочки, Эмили опубликовала в Instagram и Instagram Stories серию архивных фото. Из них можно увидеть, что мамочка модели всегда была очень стильной и красивой женщиной, которая сегодня выглядит не менее эффектно, чем в молодости.