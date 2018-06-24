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Эмили Ратаковски показала фото своей мамы в молодости

Эмили Ратаковски
21:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 24 июня, 66 лет исполняется матери топ-модели Эмили Ратаковски.

Сегодня мать супермодели Эмили Ратаковски – писательница Кэтлин Белгли празднует свой 66 день рождения. По такому случаю американская модель решила поздравить родного человека архивным фото.

 

HBD Mama ✨

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

У Эмили прекрасные отношения со своими родителями Джоном Дэвидом Ратаковски и Кэтлин Белгли. С ними она часто путешествует и просто приятно проводит время за совместными обедами и ужинами. Однако родители Ратаковски никогда не были женаты, – свою мать Эмили охарактеризовала как "феминистку и интеллектуалку". На момент рождения единственной дочери пары Кэтлин было 39, а ему 45 лет.

По случаю дня рождения звездной мамочки, Эмили опубликовала в Instagram и Instagram Stories серию архивных фото. Из них можно увидеть, что мамочка модели всегда была очень стильной и красивой женщиной, которая сегодня выглядит не менее эффектно, чем в молодости.

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Новости шоу бизнеса, Емили Ратаковски, Известные топ-модели, Кэтлин Белгли, Модели.
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