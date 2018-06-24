Солистка группы KAZKA рассказала, волнуют ли ее лишние килограммы

Певица не обращает внимание на лишние килограммы, а наслаждается энергией, которая дарит ей публика. Но похудеть она бы все же хотела.

Если ты себе не нравишься в зеркале, то ты должна делать многое, чтобы нравиться себе. Я не скрываю того, что я хотела бы еще немного похудеть, но мне кажется, что самое главное это то, что когда мы выходим на сцену, а там такая безумная публика, которая нас так всегда встречает, то, что у тебя пару лишних килограммов, не волнует,– прокомментировала Зарицкая.

Молодая исполнительница добавила, что уже четыре года не потребляет мяса, поскольку "всегда стремится к справедливости". Кроме этого она часто посещает различные парады. Один из последних – Марш равенства в Киеве.

"Самые смелые там были транссексуалы и у них можно немного поучиться женственности, как одеваться. Это на самом деле очень интересные люди. Это мое хобби, я люблю по парадах ходить. Это также касается прав женщин и людей с ограниченными возможностями, животных также я поддерживаю и четыре года не ем мяса. Я всегда стремлюсь к справедливости", – подчеркнула артистка.