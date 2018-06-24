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Новости: Звезды отказываются от нарядов Стефано Габбана из-за его скандала с Селеной Гомес
Звезды отказываются от нарядов Стефано Габбана из-за его скандала с Селеной Гомес
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Звезды отказываются от нарядов Стефано Габбана из-за его скандала с Селеной Гомес

Dolce & Gabbana
22:24 Сегодня Телеграф
hronika.info

Новости шоу бизнеса: Знаменитости начинают бойкотировать наряды Dolce & Gabbana.

Недавно дизайнер Стефано Габбана (Stefano Gabbana) оскорбил Селену Гомес (Selena Gomez) в соцсетях, назвав в комментариях к посту с ее изображением в Instagram певицу "уродливой".

Теперь этот поступок обернулся неприятностями для бренда Dolce & Gabbana.

Многие стилисты уже успели объявить о своем прекращении сотрудничества с итальянским модным домом. Так, стилист Карла Уэлч, которая работает с Джастином Бибером и Пинк, уже успела заявить, что перестала предлагать клиентам наряды бренда после этой ситуации.

Сотрудники модной индустрии признаются, что поступок дизайнера сделал его персоной нон-грата для многих модниц: звездные клиенты все чаще отказываются от нарядов бренда, несмотря на то, что по прежнему восхищаются творениями марки.

Кажется, в модном сообществе назревает очередной крупный скандал. Модники уже высказывают предположения, что Стефано стоит просто извиниться перед певицей.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Dolce Gabbana, Голливудские скандалы, Джастин Бибер, Селена Гомес, Стефано Габбана.
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