Звезды отказываются от нарядов Стефано Габбана из-за его скандала с Селеной Гомес

Недавно дизайнер Стефано Габбана (Stefano Gabbana) оскорбил Селену Гомес (Selena Gomez) в соцсетях, назвав в комментариях к посту с ее изображением в Instagram певицу "уродливой".

Теперь этот поступок обернулся неприятностями для бренда Dolce & Gabbana.

Многие стилисты уже успели объявить о своем прекращении сотрудничества с итальянским модным домом. Так, стилист Карла Уэлч, которая работает с Джастином Бибером и Пинк, уже успела заявить, что перестала предлагать клиентам наряды бренда после этой ситуации.

Сотрудники модной индустрии признаются, что поступок дизайнера сделал его персоной нон-грата для многих модниц: звездные клиенты все чаще отказываются от нарядов бренда, несмотря на то, что по прежнему восхищаются творениями марки.

Кажется, в модном сообществе назревает очередной крупный скандал. Модники уже высказывают предположения, что Стефано стоит просто извиниться перед певицей.