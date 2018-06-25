Снимки самого большого круизного лайнера, от которых так и веет роскошью и богатством.

Снимки самого большого круизного лайнера, от которых так и веет роскошью и богатством. Представьте себе квартал Лас-Вегаса, который плывет из города в город. Представьте корабль на 7 500 человек, из которых 2 500 — сотрудники и персонал. Добавьте к ним ледовый каток, волейбольные и баскетбольные площадки, поле для гольфа, зал для боулинга, стены для скалолазания, фитнесс центр, спа-салон, бесконечные бассейны и вы получите самый большой круизный лайнер в мире — Allure of the Seas. Круизный лайнер — это, по сути, несколько независимых друг от друга предприятий. Одна команда занимается навигацией, другая отелем и размещением, третья кормит ежедневно тысячи человек, четвертая устраивает и проводит развлечения и так далее. Жизнедеятельность такого морского монстра очень сложна и интересна.