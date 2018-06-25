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Актриса из "Теории большого взрыва" отпраздновала девичник

Кейли Куоко
15:52 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда комедийного сериала Кейли Куоко поделилась в Instagram материалами с своего девичника.

32-летняя американская актриса, известная всем по роли Пенни в знаменитом сериале "Теория большого взрыва" обручилась со своим возлюбленным Карлом Куком в ноябре 2017. Похоже, что совсем скоро пара сыграет свадьбу, ведь Кейли в своем Instagram разместила множество фото и видео со своего яркого девичника. Воздушные шары, пирожные, декор вечеринки и даже наряды гостей – все было в розовых тонах.

На празднике присутствовали не только друзья, но и родные актрисы – мама Лейн и младшая сестра Бриана.

"Самая волшебная ночь в моей жизни. Спасибо моим замечательным друзьям и семье за праздник. Никогда еще не чувствовала себя такой любимой". – подписала фото актриса.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Девичник, Кейли Куоко, Теория большого взрыва.
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