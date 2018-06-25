Иногда кажется, что принцы Уильям и Гарри не случайно выбрали себе в жены не представительниц аристократии, а простых девушек.

Иногда кажется, что принцы Уильям и Гарри не случайно выбрали себе в жены не представительниц аристократии, а простых девушек, ведь те смогли показать им жизнь без правил и ограничений, в которых пришлось расти сыновьям леди Дианы. До того как стать герцогиней и даже популярной актрисой, Меган жила жизнью обычной девушки: гуляла з друзьями, посещала вечеринки, путешествовала, училась и занималась спортом. Мы решили проследить путь возлюбленной принца Гарри от простушки до герцогини.