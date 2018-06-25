Друзья Брэда Питта поделились новостями из его жизни

Долгое судебное разбирательство Анджелины Джоли и Брэда Питта насчет опеки над детьми отразилось на обоих супругах. И все же Брэд в этом случае в выигрыше: актеру разрешили видеться с детьми чаще и звонить им в любое время (ранее это было невозможным). Недавно актер с детьми с отпраздновал международный День отца.

Недавно 54-летний Питт провел время со своими друзьями и находится в отличном настроении, рассказал источник.

"Он кажется лучшей версией старого, счастливого Брэда", – говорит инсайдер. "Похоже, он постарел в обратном направлении (отсылка к фильму "Загадочная история Бенджамина Баттона", где Брэд в главной роли родился стариком и умер младенцем –ред.). Он уже лучше заботится о себе и позитивно относится к будущему", – добавил источник.

Сейчас Питт снимается в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" вместе с Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Марго Робби и Дакотой Фаннинг.

Не менее бурно обсуждали и личную жизнь Брэда. Долгое время ему приписывали роман с дизайнером и художницей Нэри Оксман. Однако, недавно оказалось, что у нее есть бойфренд-миллиардер.