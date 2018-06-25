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Звезду сериала "Район Мелроуз" снова арестовали

Хизер Локлир
22:51 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Полиция арестовала актрису Хизер Локлир в ночь на воскресенье, 24 июня, после того, как она снова напала на офицера и работника экстренной медицинской службы.

Полицию и медиков вызвал кто-то из членов семьи актрисы. На момент их прибытия Локлир была очень пьяная и напала на полицейского и парамедика, которые пытались ее успокоить.

Звезда сериала "Район Мелроуз" пыталась совершить самоубийство

Хизер доставили в больницу, а потом в тюрьму. Сейчас она находится под стражей с возможностью внести залог в 20 тысяч долларов.

Звезда сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир арестована за избиение парня 

Это не первый раз Локлир имеет проблемы с законом. Зимой она попала в тюрьму за избиение бойфренда. Тогда досталось и полицейским, которые прибыли на вызов.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Арест, Район Мелроуз, Хизер Локлир.
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