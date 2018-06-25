Звезду сериала "Район Мелроуз" снова арестовали

Полицию и медиков вызвал кто-то из членов семьи актрисы. На момент их прибытия Локлир была очень пьяная и напала на полицейского и парамедика, которые пытались ее успокоить.

Хизер доставили в больницу, а потом в тюрьму. Сейчас она находится под стражей с возможностью внести залог в 20 тысяч долларов.

Это не первый раз Локлир имеет проблемы с законом. Зимой она попала в тюрьму за избиение бойфренда. Тогда досталось и полицейским, которые прибыли на вызов.