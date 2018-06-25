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Николь Кидман и Кит Урбан празднуют годовщину свадьбы
21:32 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Слухи о расставании голливудской актрисы Николь Кидман с ее супругом, музыкантом Китом Урбаном ходили уже давно.

В марте этого года, по инициативе Кита, для того, чтобы наладить отношения, супруги отправились в специальный загородный лагерь в Вермонте, США. Однако, даже совместный отдых не помог Николь и Киту, которые часто ссорились в поездке. По словам инсайдеров, "друзья пары были уверены, что Николь и Кит точно подадут на развод".

Но супруги доказали обратное: на странице Николь появилось трогательное видео, на котором они с Китом поют романтическую песню.

Они также вместе появлялись на официальных мероприятиях и продолжают публиковать совместные фото в соцсетях.

Кит и Николь познакомились в январе 2005 года. А свадьбу сыграли 25 июня 2006. Сегодня исполняется 12 лет со днях их свадьбы. Церемония бракосочетания, к слову, проходила в Сиднее. На торжество были приглашены голливудские звезды: Хью Джекман, Рассел Кроу и Наоми Уоттс. Напомним, пара воспитывает двух дочерей – Сандэй и Фэйт.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Брак, Годовщина свадьбы, Кит Урбан, Личная Жизнь, Музыкант, Николь Кидман, Свадьба.
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