Фотограф показала, как живется американцам, которые оказались за гранью бедности.

Фотограф показала, как живется американцам, которые оказались за гранью бедности. В 1993 году фотограф Мэри Лу (Mary Lou) начала работать над своим фотопроектом, в рамках которого она фотографировала жилье бездомных американцев. Мэри побывала во многих штатах, посетила палаточные городки и трущобы, пообщалась с людьми, которым приходится спать под открытым небом, и решила поделиться этими снимками с теми, кто пытается не обращать внимания на проблемы бездомных.