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Певица Шакира оказалась в центре скандала из-за продажи украшений

Шакира
07:51 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса: Популярная колумбийская певица Шакира пыталась продать кулон, символика которого очень напоминала нацистскую.

41-летняя исполнительница Шакирав рамках своего гастрольного мирового тура запустила в продажу собственную линию украшений, одно из которых вызвало буруную реакцию у пользователей сети.

На странице официального интернет-магазина концертной продукции и в Facebook-аккаунте Шакиры пользователи заметили золотую цепочку с медальоном, который очень похож на нацистский символ "Черного солнца". Кроме того, на кулоне были надписи "Шакира" и "Всемирный тур Эльдорадо".

Большинство пользователей тут же обвинили знаменитость в неосторожности использования символики. "Дорогая Шакира, ты знаешь, что твой медальон изображает важный нацистский символ, распространенный СС во время нацистской эпохи?", "Фашистский символ как украшение для твоего международного тура? Ты, серьезно, Шакира?", - пишут пользователи.

К слову, промоутер Шакиры отреагировал на замечания пользователей соцсетей и принес свои извинения: "Мы искренне извиняемся за это неумышленное сходство и навсегда убрали продукт (с продажи)". Действительно, на сайте и на страничке Шакиры в Facebook украшения, стоимость которого составляет 9,95 долларов, больше нет.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Кулон, Медальон, нацистская символика, Певица, Продажа, Скандал, Украшения, Шакира.
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