Дочь культового музыканта Курта Кобейна, 25-летняя Фрэнсис Бин Кобейн выставила на продажу свой уютный особняк в Голливуде.

Дочь культового музыканта Курта Кобейна, 25-летняя Фрэнсис Бин Кобейн выставила на продажу свой уютный особняк в Голливуде. Единственный ребенок фронтмена группы Nirvana и рок-певицы Кортни Лав приобрела дом в 2011 году за $1,8 млн. Покупка особняка, оформленного в традиционном испанском стиле, была совершена в период, когда Фрэнсис получила наследство от своего знаменитого отца. Тогда девушке было всего 18 лет.