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В Бразилии найдено изуродованное тело британского рэпера-альбиноса Кенни Мукенд

Кенни Мукенд
16:51 Сегодня Телеграф
www.obozrevatel.com
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Кенни Мукенди считался пропавшим без вести с апреля, 2018 года.

Известного британского рэпера-альбиноса Кенни Мукенди, который считался пропавшим без вести с апреля, 2018 года, нашли мертвым в Рио-де-Жанейро.

Его тело выбросило океаном на берег одного из пляжей в западной части Рио, недалеко от места, где рэпер, как считает полиция, покончил с собой, прыгнув со скалы. На то, чтобы установить личность умершего, правоохранительным органам понадобилось почти полтора месяца.

Так как тело долгое время пробыло в воде, для опознания потребовалось проведение теста ДНК, результаты которого были обнародованы полицией во вторник, 26 июня.

Семья 22-летнего рэпера, который также был известен как Кенни Вулкан, была осведомлена и в настоящее время принимает меры, чтобы перевезти его тело домой.

Сообщается, что Мукенди приехал в Бразилию еще 4 декабря 2017 года с надеждой начать музыкальную карьеру в Рио-де-Жанейро. По словам друзей музыканта, у него началась депрессия после того, как он покинул Лондон. По версии полиции, рэпер исчез 13 апреля во второй половине дня после того, как взял такси из студии звукозаписи и поехал к океану. Платеж кредитной картой на его счету зарегистрировал транзакцию.

Вскоре по прибытии на место он таинственным образом деактивировал все свои учетные записи в социальных сетях и, как считают детективы, прыгнул со скалы в океан. Родственники погибшего не верят, что Мукенди мог совершить самоубийство, и планируют провести еще один тест ДНК уже в Британии, чтобы подтвердить личность погибшего.

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Новости шоу бизнеса, Альбинос, Альманах 2018, Кенни Мукенд, Рэпер, Рэпер альбинос, Тело.
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