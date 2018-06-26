В "Лигу смеха" возвращаются Елена Кравец и Юрий Горбунов

Стал известен список команд, которые примут участие в Летнем кубке "Лиги смеха". Что интересно, в игре примут участие не только чемпионы и сборные из прошлых сезонов, но и команды, которые выступали в начале года на фестивале "Лиги смеха" в Одессе. А также тренеры, участвовавшие в предыдущих сезонах.

Специально на эту игру в проект вернутся Елена Кравец и Юрий Горбунов, которые сыграют с совершенно новыми для себя командами.

Список участников Летнего кубка выглядит так:

"Прозрачный гонщик" и Евгений Кошевой;

"Загорецька Л. С." и Стас Боклан;

"Трио Разные и ведущая" и Надя Дорофеева;

Инародный театр абсурда "Воробушек" и Оля Полякова;

"Ветераны космических войск" и Елена Кравец;

Сборная Кременчуга и Юрий Ткач

"Минипанки" и Влад Яма;

"Николь Кидман" и Юрий Горбунов;

"Дружный акцент" и Игорь Ласточкин;

Брак "Ромашка" и Татьяна Песик и Тарас Стадницкий.

По словам редактора проекта Андрея Чивурина, на Кубок были приглашены именно те команды, которые уже не играют в нынешнем сезоне. "За четыре года существования "Лиги смеха" у нас поднакопилось много хороших команд, которые до сих пор в хорошей форме, и которые с радостью приняли наше предложение участвовать в игре. Плюс мы пригласили еще две сборные, которые приятно удивили нас на фестивале в Одессе, но которые в последние секунды так и не прошли в сезон. Это команда из Грузии "Дружный акцент" и сборная Израиля – "Брак "Ромашка", – говорит Чивурин. – Принцип подбора тренеров тоже был простой – каждому тренеру досталась команда, с которой он никогда еще не играл".

К слову, на выбор команд сами тренеры никак не влияли. "Решение принимала редакторская группа во главе с Владимиром Зеленским", – говорит Чивурин. Съемки Летнего кубка пройдут 20 августа.