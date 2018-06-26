Хизер Локлир после освобождения из тюрьмы госпитализировали

Совсем недавно мы сообщал о том, что американская актриса, 56-летняя Хизер Локлир попала в очередной скандал, пытаясь совершить самоубийство в присутствии своих родителей, более того звезда сериала "Район Мерлоуз" напала на своего отца и пыталась задушить мать. Те сразу же вызвали полицию.

Позже стало известно, что актриса напала на полицейского и впоследствии попала за решетку. К слову, под заключением актриса пробыла недолго.

Локлир была освобождена из-под стражи в понедельник утром менее чем через 12 часов после ее ареста.

Теперь же, как сообщат People, Хизер была госпитализирована через пару часов после освобождения из тюрьмы из-за возможной передозировки наркотиками.