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Хизер Локлир после освобождения из тюрьмы госпитализировали
18:17 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Актрису подозревают в передозировке наркотиками.
Совсем недавно мы сообщал о том, что американская актриса, 56-летняя Хизер Локлир попала в очередной скандал, пытаясь совершить самоубийство в присутствии своих родителей, более того звезда сериала "Район Мерлоуз" напала на своего отца и пыталась задушить мать. Те сразу же вызвали полицию.
Позже стало известно, что актриса напала на полицейского и впоследствии попала за решетку. К слову, под заключением актриса пробыла недолго.
Локлир была освобождена из-под стражи в понедельник утром менее чем через 12 часов после ее ареста.
Теперь же, как сообщат People, Хизер была госпитализирована через пару часов после освобождения из тюрьмы из-за возможной передозировки наркотиками.
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