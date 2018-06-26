Хлое Кардашьян прокомментировала отношения с Тристаном Томпсоном

33-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлое Кардашьян каждый раз провоцирует среди поклонников новые слухи. Сначала в сети обсуждали громкую ссору модели с бойфрендом Тристаном Томпсоном, потом воссоединение, а потом даже говорили, что Кардашьян забрала дочь и ушла от возлюбленного.

Видимо, Хлое надоели постоянные сплетни, которые не всегда являются правдой и она решила объяснить поклонникам, что же происходит между ней и ее бойфрендом - професиональным баскетболистом и игроком команды Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" - на самом деле. Так, оказалось, что звезда реалити не уходила от Тристана. На самом деле, пара все-таки вместе, даже несмотря на все скандалы и ссоры.

Знаменитость не просто так решила впервые нарушить молчание, после измен Томпсона. На такой поступок ее натолкнули сами поклонники, которые часто писали в соцсетях о своем непонимании, почему же Хлое не ушла от бойфренда-изменщика.

Одна из фанаток Кардашьян на своей страничке в Twitter написала о том, что восхищается Хлое, но ее беспокоят отношения девушки с Тристаном.

"Я обожаю Хлое Кардашян, переживаю за нее и разочарована тем, что она осталась с этим Тристаном. На словах она восхваляет женщин, имеющих высокую самооценку и способных пойти. Она лицемерка", - написала поклонница.

А Хлое решила не оставлять это в стороне и, неожиданно для всех, написала под записью свой комментарий: "Не совсем так. Вы не знаете, что происходит у нас дома, и какие силы нужны для восстановления и дальнейшей жизни. Я горжусь своей силой. Ценю ваше мнение".

Напомним, что Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон начали встречаться в сентябре 2016 года, а в 2017 году стало известно, что пара ожидает ребенка. В апреле 2018 года на свет появилась дочь пары - Тру. Однако, у Хлое были преждевременные роды из-за того, что она узнала об изменах своего возлюбленного.