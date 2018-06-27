Японская принцесса Айко анонсировала свадьбу с простолюдином и будет вынуждена отказаться от королевского статуса.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Агентство императорской семьи Японии.

"Принцесса Японии Айко - вторая за два года японская принцесса, которая заявила о намерении выйти замуж за простолюдина и будет вынуждена отказаться от своего королевского статуса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Айко, младшая дочь двоюродного брата императора Акихито, планирует вступить в брак с 32-летним работником судоходной компании NYK Line Кеем Мория 29 октября в Токио.

Молодые люди познакомились в декабре прошлого года.

Согласно японскому праву, принцесса должна покинуть семью после того, как обменяется свадебными клятвами с суженым. Ей также выплатят бонус в размере около миллиона долларов.

Как известно, в прошлом году императорский дом Японии объявил о планируемой свадьбе 25-летней принцессы Мако с бывшим однокурсником 26-летним Кеем Комуро. Старшая внучка императора Акихито и императрицы Мичико должна была покинуть императорскую семью и отказаться от своего королевского статуса после замужества в соответствии с законодательством Японии.

В феврале 2018 года стало известно, что принцесса Мако решила отложить свадьбу как минимум до 2020 года.