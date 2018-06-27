Отец Меган Маркл публично высказался о своем отношении к королевской семье

Не так давно отец Меган Маркл Томас дал скандальное интервью, после чего королевская семья приняла решение заплатить мужчине, чтобы он больше никогда не высказывал публично все, что захочет.

Однако, даже несмотря на то, что Елизавета II в ярости после этого интервью наказала отца Меган Маркл за длинный язык, Томас не перестал болтать. Так, Маркл считает, что королевская семья обиделась на него и "посадила на скамью штрафников".

Кроме того, Томас отметил, что после выхода интервью Меган Маркл еще ни разу ни с кем не пообщалась, не звонила, и даже не выслала ему открытку в День отца. Мужчина полагает, что члены королевской семьи решили устроить ему бойкот.

Отмечается также, что Томас Маркл оказался очень смелым, ведь не побоялся упрекнуть ее Величество, заявив, что расстроен тем, что она собирается принять у себя во дворце Дональда Трампа, а не его.

"Если королева готова встретиться с нашим высокомерным и бездушным президентом, у нее нет оправдания не встречаться со мной, я не настолько плох", - сказал отец Меган.

Однако, несмотря на все высказывания и упреки, Томас не будет менять свои планы и он все еще хочет пересечь океан ради встречи с Меган Маркл и для того, чтобы наконец познакомиться с ее супругом принцем Гарри.