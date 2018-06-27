Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Турчинов о роли терробороны: Мы должны получить мощную полумиллионную армию
Турчинов: Мы должны получить мощную полумиллионную армию
Новости: Госдеп США: В закон об Антикоррупционном суде нужно внести изменения
Госдеп: В закон об Антикоррупционном суде нужно внести изменения
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Отец Меган Маркл публично высказался о своем отношении к королевской семье
Отец Меган Маркл публично высказался о своем отношении к королевской семье
X

Отец Меган Маркл публично высказался о своем отношении к королевской семье

Елизавета II
08:25 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Скандальный отец герцогини Сассекской Томас Маркл не дает о себе забыть.

Не так давно отец Меган Маркл Томас дал скандальное интервью, после чего королевская семья приняла решение заплатить мужчине, чтобы он больше никогда не высказывал публично все, что захочет.

Однако, даже несмотря на то, что Елизавета II в ярости после этого интервью наказала отца Меган Маркл за длинный язык, Томас не перестал болтать. Так, Маркл считает, что королевская семья обиделась на него и "посадила на скамью штрафников".

Кроме того, Томас отметил, что после выхода интервью Меган Маркл еще ни разу ни с кем не пообщалась, не звонила, и даже не выслала ему открытку в День отца. Мужчина полагает, что члены королевской семьи решили устроить ему бойкот.

Отмечается также, что Томас Маркл оказался очень смелым, ведь не побоялся упрекнуть ее Величество, заявив, что расстроен тем, что она собирается принять у себя во дворце Дональда Трампа, а не его.

"Если королева готова встретиться с нашим высокомерным и бездушным президентом, у нее нет оправдания не встречаться со мной, я не настолько плох", - сказал отец Меган.

Однако, несмотря на все высказывания и упреки, Томас не будет менять свои планы и он все еще хочет пересечь океан ради встречи с Меган Маркл и для того, чтобы наконец познакомиться с ее супругом принцем Гарри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Елизавета II, Королевская семья, Меган Маркл, Отец Меган Маркл, Принц Гарри.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Олег Винник поделился новым фото, которое обрадовало поклонниц Кэтрин Хайгл устроила фотосессию на кладбище Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram

Последние новости

Потрясающие снимки о повседневной жизни острова Бали (Фото) Знаменательные события в истории: 27 июня 2018 года Гороскоп на сегодня, 27 июня 2018: все знаки зодиака
Сегодня читают
01 Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
02 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
03 Нигерия 1:2 Аргентина: события матча
04 НАПК внесло предписание Кличко
05 Вернидуб анонсировал нового форварда "Зари"
Новости сегодня
08:56 Жалко такую красоту есть: милая японская еда (Фото)
08:55 Сандра Буллок отказалась от постельных сцен в кино
08:49 Названа вероятная дата боя Джошуа - Поветкин
08:42 Ягоды, которые помогут быстро похудеть
08:40 В Техасе в больнице произошел взрыв: есть погибший
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: 10 млн украинцев уже определились с врачами "первички"
10 млн украинцев уже определились с врачами "первички"
Новости: На этой неделе в Киеве проходят сезонные ярмарки
На этой неделе в Киеве проходят сезонные ярмарки
Новости: НАТО пересмотрит свою стратегию ВВС
НАТО пересмотрит свою стратегию ВВС
Новости: Рецепт дня: запеченные куриные ножки с картофелем и чесночным соусом
Рецепт дня: запеченные куриные ножки с картофелем и чесночным соусом
Добавить комментарий
0