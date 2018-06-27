Меган Маркл очередной раз нарушила королевский этикет

Супруга принца Гарри Меган Маркл изо всех сил старается соблюдать устав королевской семьи, прислушивается к замечаниям, если вдруг сделала что-то не так и пытается исправить свое поведение.

Однако, самые заядлые хейтеры, как никто другой, радуются новому выходу герцогини в свет, так как это очередной шанс найти какой-то изъян в Меган Маркл. Ранее экс-актрису обвинили в неправильном выборе платья, но в этот раз с нарядом герцогиня не прогадала.

Пользователи считают, что во время вчерашнего торжественного приема Меган позволила себе лишнего и села не так, как полагается королевским особам. Дело в том, что Маркл закинула ногу на ногу, а должна была сидеть ровно и держать осанку, как это сделала Елизавета II.

"Гарри выглядит неряшливо. Меган скрестила ноги. Ужасное фото. Или я слишком придирчива?", - заметила одна из пользователей.

К счастью, нашлись и те, кто посчитал обвинения через чур придирчивыми. Поклонники отметили, что в подобной позе со скрещенными ногами сидели также и принцесса Диана, и Кейт Миддлтон.

"Просто придираетесь к тому, что Гарри женился на девушке смешанных кровей, а вы, фанаты, не можете с этим смириться", - ответила одна из поклонниц.

Источник из Кенсингтонского дворца уверяет, что герцогиня Сассекская охотно учится всем правилам, чтобы соответствовать новому статусу: "Меган просит совета у целого ряда людей. Она собирается действовать очень сдержанно и быть послушной. При этом обучение будет довольно интенсивным и активным".