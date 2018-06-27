Певица Слава Каминская поделилась забавным фото юного мужа

Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская показала поклонникам забавную фотографию мужа. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с Эдгаром в юности. На снимке нынешний известный пластический хирург сидит за партой и по всей видимости с конспектом или рефератом в выглаженном костюме и уложенными волосами назад.

"Мой малыш", – подписала певица снимок, добавив смайл-сердечко.

Поклонники отметили, что на фото Эдгар еще "совсем зеленый", а также сравнили его с Майклом Джексоном и Гарри Поттером. Также некоторые фаны указали на сильное сходство юного Эдгара со своим сыном Леонардом.

"Леон, копия", "Очаровашка Эд", "На Майкла Джексона похож", "Милаха", "Мне на Гарри Поттера похож", "Люди с возрастом хорошеют", "Без бороды ещё точнее, что Леонард точная копия папы", "Дытынка", – написали подписчики Славы в комментариях к посту.