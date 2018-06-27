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Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показала сына

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
15:12 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли публиковала снимки сына от актера Джейсона Стэтхэма и раньше, однако ни на оддном из них не было видно лица ребенка.

Голливудская пара 50-летний Джейсон Стэтхэм и 31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли впервые стали родителями еще в конце июня прошлого года. Модель родила актеру сына, которого назвали Джеком Оскаром.

С того момента звездные родители еще ни разу не показывали лица своего ребенка. Странно, но журналистам даже не удавалось подловить пару на прогулке со своим сыном и запечатлить маленького мальчика.

Однако, на днях папарации все-таки смоги сделать снимок, на котором впервые хорошо видно лицо годовалого Джека Оскара. Журналисты застали возлюбленную Джейсона Стэтхэма во время того, как они с сыном прогуливались.

Напомним, что Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм начали встречаться в апреле 2010 года. Только спустя 6 лет пара решила узаконить свои отношения и помолвиться. В феврале прошлого года стало известно, что Рози и Джейсон ждут ребенка, который появился на свет уже в июне этого же года.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Джейсон Стэтхэм, Ребенок, Рози Хантингтон-Уайтли, супермодель, Сын.
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