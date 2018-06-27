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Светлана Лобода показала снимок с отдыха на пляже в Instagram

Светлана Лобода
16:00 Сегодня Телеграф
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Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица Лобода опубликовала снимок в Іnstagram, на котором она сидит на пляже окутанная в плед.

Напомним, 35-летняя украинская знаменитость недавно стала матерью второй маленькой девочки, которую назвала Тилля Линдеманн. После небольшого перерыва в музыкальной карьере, певица вернулась на сцену еще красивее. Материнство Лободе пошло только на пользу.

Сегодня, 27 июня, певица опубликовала снимок в своем аккаунте Іnstagram, где она сидит на шезлонге на берегу красивого пляжа. Певица, как всегда выглядит прекрасно. Поклонники забросали звезду комплиментами и приятными высказываниями о ее внешности, красоте и фигуре после родов.

 

Fin soon #суперзвезда

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

За пару часов снимок набрал почти 100 000 лайков и множество комментариев. Пост Лобода подписала так:  "Финиш. скоро. #суперзвезда", с этих слов мы можем предположить, что скоро сможем увидеть клип на песню "Суперзвезда", которую певица недавно записала.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Знаменитость, Певица, Пляж, Светлана Лобода, Суперзвезда, Фото.
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