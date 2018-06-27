Светлана Лобода показала снимок с отдыха на пляже в Instagram

Напомним, 35-летняя украинская знаменитость недавно стала матерью второй маленькой девочки, которую назвала Тилля Линдеманн. После небольшого перерыва в музыкальной карьере, певица вернулась на сцену еще красивее. Материнство Лободе пошло только на пользу.

Сегодня, 27 июня, певица опубликовала снимок в своем аккаунте Іnstagram, где она сидит на шезлонге на берегу красивого пляжа. Певица, как всегда выглядит прекрасно. Поклонники забросали звезду комплиментами и приятными высказываниями о ее внешности, красоте и фигуре после родов.

Fin soon #суперзвезда Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 27 Июн 2018 в 1:16 PDT

За пару часов снимок набрал почти 100 000 лайков и множество комментариев. Пост Лобода подписала так: "Финиш. скоро. #суперзвезда", с этих слов мы можем предположить, что скоро сможем увидеть клип на песню "Суперзвезда", которую певица недавно записала.