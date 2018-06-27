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Вера Брежнева показала, как отдыхает в Италии

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Вера Брежнева
17:11 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица отдыхает в ее любимой Италии.

Певица, актриса Вера Брежнева, поклонники которой перепутали ее со старшей дочерью, показала, где проводит отпуск. Судя по опубликованным фотографиям в Instagram, Вера отдыхает в Италии: позитивно проводит там время и занимается спортом.

"В отпуске в Италии только ПП (Паста-Пицца), хорошее настроение и спорт", – подписала снимок певица. Отметим, что на фото Вера позирует в сексуальном черном топе и коротких шортах.

Ранее Брежнева уже публиковала фото с Италии, где она запечатлены вместе с сестрами. Девушки выглядят абсолютно счастливыми.

Напомним, Вера Брежнева продемонстрировала сексуальный и эффектный образ. Вера примерила черное платье с разрезом и открытой спиной, стоимостью 3925 долларов от Versace. Свой образ Брежнева дополнила серьгами с бриллиантами от Messika и босоножками от Yves Saint Laurent.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вера Брежнева, Знаменитость, Италия, Отдых, Отпуск, Певица, Снимок, Фото.
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