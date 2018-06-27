Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание

Американская телезвезда Ким Кардашьян недавно дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему она больше не будет делать селфи. Знаменитость призналась, что теперь будет чаще проводить время в "реальном мире": "Мне они (селфи- ред.) не очень нравятся. Я будто двигаюсь дальше теперь. Жизнь не заключается в том, чтоб сидеть и делать селфи. Я тратила слишком много времени на это. Я просто хотела бы жить в реальном мире. Я не против фото, но теперь я не пользуюсь камерой на телефоне так часто, как раньше".

WTP Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Июн 2018 в 11:01 PDT

Не успело пройти и недели, как Ким снова опубликовала на своей страничке в Instagram селфи, на котором она позирует перед зеркалом в нижнем белье.

В комментариях к фото поклонники Ким восхитились ее физической формой, но были и те, кто недоумевал, почему после заявления о том, что она больше не будет делать подобные фото, Ким все же решила нарушить свое обещание.