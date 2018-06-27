Амаль Клуни на фестивале искусств в Торонто привлекла внимание к проблеме беженцев

Недавно супруга голливудского актера Джорджа Клуни – Амаль Клуни побывала в Торонто на Международном фестивале искусств. Главной задачей Амаль на мероприятии было – привлечь внимание к проблемам беженцев.

Со сцены фестиваля миссис Клуни произнесла речь, в которой упомянула о том, что как никто другой знает, что значит быть беженцем:

"Я – беженка. Если бы тогда британское правительство не протянуло мне и моей семье руку помощи, когда мы бежали из Ливана во время войны, я бы не смогла вырасти в безопасной обстановке, получить образование, которое я получила и сделать то, что я сделала". Напомним, Амаль – юрист в области защиты прав человека.

Также Клуни добавила: "Я так благодарна, что приехала в страну, которая проявила ко мне сострадание. Хотелось бы, чтобы это происходило в других местах по всему миру".