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Алина Гросу поделилась снимком в купальнике

Алина Гросу
20:36 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица разместила сексуальную фотографию на своей странице в Instagram.

Украинская певица Алина Гросу, которая живет в России, восхитила поклонников очередным пикантным фото. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фотографию, на которой позирует в черном купальнике, ставя акцент на попу. Под снимком Гросу написала пост о бодипозитиве, о том, что нужно быть собой, а также о пагубном влиянии диет на здоровье.

 

Пост с названием: «Мама, зачем ты меня с такой попой родила?» Девочки, есть ли у вас комплексы? Как боретесь с ними? И как относитесь к бодипозитиву?))) P.s. Я лично отношусь нейтрально. Всегда нужно в первую очередь быть собой, но в то же время и следить за собой:) Лень в человеке я никогда не поддержу...Но и чрезмерную гонку, в наше время, за дистрофией тоже не понимаю Если можешь изменить себя с помощью правильного питания и спорта - действуй. Но никогда не теряй головы - ПП это хорошо, а диеты, в основном, гробят здоровье... (говорю вам из собственного богатого опыта)

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu)

 

"Пост с названием: "Мама, зачем ты меня с такой попой родила?". Девочки, есть ли у вас комплексы? Как боретесь с ними? И как относитесь к бодипозитиву?))) P.s. Я лично отношусь нейтрально. Всегда нужно в первую очередь быть собой, но в то же время и следить за собой. Лень в человеке я никогда не поддержу...Но и чрезмерную гонку, в наше время, за дистрофией тоже не понимаю. Если можешь изменить себя с помощью правильного питания и спорта – действуй. Но никогда не теряй головы – ПП это хорошо, а диеты, в основном, гробят здоровье... (говорю вам из собственного богатого опыта)", – написала Алина.

Фанаты певицы отметили, что ее попа выглядит отлично и ей нечего переживать. "Шикарная попа, если честно", "Вкусная", "Сексуальная", "Шикарная, других слов нету", "Красота, а не попа... А худеть действительно не надо", "Всегда красивая и женственная", – написали поклонники Алины.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Алина Гросу, Купальник, Певица, Публикация, Фигура, Фотография.
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