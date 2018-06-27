Алина Гросу поделилась снимком в купальнике

Украинская певица Алина Гросу, которая живет в России, восхитила поклонников очередным пикантным фото. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фотографию, на которой позирует в черном купальнике, ставя акцент на попу. Под снимком Гросу написала пост о бодипозитиве, о том, что нужно быть собой, а также о пагубном влиянии диет на здоровье.

"Пост с названием: "Мама, зачем ты меня с такой попой родила?". Девочки, есть ли у вас комплексы? Как боретесь с ними? И как относитесь к бодипозитиву?))) P.s. Я лично отношусь нейтрально. Всегда нужно в первую очередь быть собой, но в то же время и следить за собой. Лень в человеке я никогда не поддержу...Но и чрезмерную гонку, в наше время, за дистрофией тоже не понимаю. Если можешь изменить себя с помощью правильного питания и спорта – действуй. Но никогда не теряй головы – ПП это хорошо, а диеты, в основном, гробят здоровье... (говорю вам из собственного богатого опыта)", – написала Алина.

Фанаты певицы отметили, что ее попа выглядит отлично и ей нечего переживать. "Шикарная попа, если честно", "Вкусная", "Сексуальная", "Шикарная, других слов нету", "Красота, а не попа... А худеть действительно не надо", "Всегда красивая и женственная", – написали поклонники Алины.