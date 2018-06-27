Американская модель Белла Хадид снялась в эротической фотосессии

Популярная американская супермодель Белла Хадид снялась в июльской фотоистории для мексиканского Vogue. Модель примерила несколько гламурных и откровенных нарядов на курорте.

Автором фотоистории стал фэшн-фотограф Chris Colls, а съемки проходили в элитном отеле Esencia в Мексике. Для фотосета Белла надела брендовые вещи модных домов Chanel, Michael Cors, Bulgari и Wolford. Хадид стала звездой сразу четырех обложек мексиканского Vogue. Первое фото появилось в сети несколько дней назад, а 25 июня, издание обнародовало серию других фотографий.

Одна из обложек оказалась очень пикантной – кроме крошечного бикини, девушка больше ничего на себя не надела. На других снимках 21-летняя модель позирует в стильных купальниках, боди, жакетах и костюмах.