Певица TAYANNA в новой изящной фотосессии для Elle

Украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) снялась в новой фотосессии для журнала Elle. Несколько профессиональных фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Кроме того, Татьяна разместила под снимками отрывки из интервью.

"Вже три роки я не їм м’яса. Мені шкода тварин. А ще я впевнена, що воно сильно занижує вібрації тіла й енергетику. Жінка має бути носієм енергії, але черпати її треба з навколишнього середовища, а не з їжі", – написала Татьяна.

"Хочу – одягну кросівки й широкі спортивні штани, а хочу – шпильку й гарну сукню. Залежить від внутрішнього стану. Є багато прикладів, коли жінки були не дуже красивими й модними, але випромінювали таку енергію, яка підкорювала людей – і за ними йшли", – прокомментировала фото певица.