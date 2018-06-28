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Тимур Мирошниченко показал первое фото дочери

Тимур Мирошниченко
07:44 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ведущий опубликовал трогательный снимок в Instagram.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко стал отцом 18 июня. О том, что у него родилась дочь, ведущий сообщил на своей странице в Instagram.

"Привіт, світе! Знайомся, це Мірошниченко Мія Тімурівна! Народилася 18.06.2018 о 02.48! І з кожним днем ми будемо знайомитися з тобою ближче!" – подписал фотографию Тимур, на которой он держит новорожденную дочь.

На этот раз в своем профиле в Instagram ведущий разместил фото с супругой Инной и их новорожденной дочерью Мией.

"#дочьартиста" – це коли тобі другий тиждень, а в тебе вже була і зйомка, і фотосесія! І МіМі вже проситься на гастролі із батьком!", – подписал фото Тимур.

Напомним, украинский ведущий и комментатор конкурса Евровидение Тимур Мирошниченко женился на юристе Инне Рудник. Свадьба состоялась 21 января 2018 года в одном из ресторанов Киева. Среди гостей на торжестве присутствовали Владимир Остапчук, Александр Скичко, Татьяна Терехова и другие. Невеста отказалась от классического белого наряда с фатой. Инна выбрала платье с черным корсетом. Ведущий Евровидения-2017 сделал предложение возлюбленной в Барселоне, в день ее рождения.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Ведущий, Дочь, Ребенок, Тимур Мирошниченко, Фото, Фото дочери.
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