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Принцесса Айко отреклась от престола ради брака с простолюдином

Принцесса Айко
12:45 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 27-летняя принцесса Айко отказалась от наследования престола ради того, чтобы выйти за своего возлюбленного.

В Японии 27-летняя принцесса Айко, которая приходится двоюродной племянницей императору Японии Акихито, выходит замуж и ради этого отреклась от наследования престола Японии.

Девушка влюблена в молодого человека, которого зовут Кей Мория, ему 32 года и он является сотрудником судоходной компании.

Проще говоря, он гораздо ниже сословием, нежели его невеста, и к династии монархов отношения не имеет. По японским же законам, если представители монаршего семейства решают вступить в брак с простолюдинами, они больше не могут претендовать на королевский статус.

Именно поэтому Айко придется отказаться от престола (правда, она была далеко не первой в очереди на императорский трон, так что едва ли совершила большую жертву).

Свадебная церемония пары намечена на 29 октября и пройдет в одном из храмов Токио.

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Новости шоу бизнеса, Брак, Престол, Принцесса, Принцесса Айко, Простолюдин.
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