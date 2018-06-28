Принцесса Айко отреклась от престола ради брака с простолюдином

В Японии 27-летняя принцесса Айко, которая приходится двоюродной племянницей императору Японии Акихито, выходит замуж и ради этого отреклась от наследования престола Японии.

Девушка влюблена в молодого человека, которого зовут Кей Мория, ему 32 года и он является сотрудником судоходной компании.

Проще говоря, он гораздо ниже сословием, нежели его невеста, и к династии монархов отношения не имеет. По японским же законам, если представители монаршего семейства решают вступить в брак с простолюдинами, они больше не могут претендовать на королевский статус.

Именно поэтому Айко придется отказаться от престола (правда, она была далеко не первой в очереди на императорский трон, так что едва ли совершила большую жертву).

Свадебная церемония пары намечена на 29 октября и пройдет в одном из храмов Токио.