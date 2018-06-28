СМИ: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз

Похоже, Кейт Миддлтон и принц Уильям решили не останавливаться на трех детях. Только месяц назад Кейт Миддлтон родила третьего ребенка — принца Луи. А теперь, по данным издания Life&Style, Кэтрин беременна в четвертый раз. По данным источника, супруга принца Уильяма ведет себя как беременная.

"Она ведет себя как беременная. К тому же Уильям и Кейт всегда говорили, что хотят четверо детей. Хотя принц не отказался бы и от пятого!"

Как признался инсайдер, герцогиня Кэмбриджская носит только свободную одежду и даже отказывается от глотка шампанского. Также Кейт постоянно хочет карри и лавандовое печенье. Оказывается, эти угощения она особенно любила во время предыдущих беременностей.

Впрочем, сама Миддлтон никак не комментирует слухи. Так что пока мы следим за обновлениями по теме, читайте о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм сходили на выставку и развеяли слухи о разводе.