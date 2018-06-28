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Нателла Крапивина откроет в Киеве ресторан "Орел и Решка"

Нателла Крапивина
17:00 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Пока наши читатели обсуждали новый гонорар Светланы Лободы, появились подробности интервью ее продюсера Нателлы Крапивиной.

Ранее Нателла Крапивина рассказывала о беременности Лободы, а также о своих планах на второго ребенка. Теперь же менеджер артистки эксклюзивно на радио NRJ Ukraine в авторской программе Милы Еремеевой раскрыла другие интересные факты.

Так, Нателла Крапивина рассказала, откуда у нее появилась любовь к кулинарии.

Так как я из семьи, где существует культ еды, то готовить мне нравится. И получается безумно вкусно, это передалось от мамы.

И звезда также хочет реализовать свои амбиции в плане собственного ресторана.

Мечтаю открыть свой ресторанчик "Орел и Решка" – кафе-самолет, в котором люди смогут почувствовать себя как в путешествии. Мы настроены решительно, уже на стадии активного поиска помещения.

Напомним, что сейчас проходят съемки видеоклипа LOBODA "SuperStar", выход которого планируется в начале июля. Сейчас песня бьет все мыслимые рекорды.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, ''Орел и решка'', Знаменитость, Киев, Нателла Крапивина, Продюсер, Продюсер Лободы, Ресторан, Светлана Лобода.
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