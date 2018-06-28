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Надя Дорофеева опубликовала милое поздравление для своего мужа

Надя Дорофеева
18:02 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Надежда Дорофеева трогательно поздравила своего мужа с днем рождения.

Дорофеева написала поздравление на своей странице в Instagram. Ко дню рождения мужа певица вспомнила о знакомстве с Владимиром Дантесом.

"Еще задолго до нашего знакомства – я о тебе в тайне мечтала. Думала, что было бы неплохо, если бы ты был моим парнем. Помню, как ты на меня не обращал внимания, ну или притворялся. А потом просто сказал – ты будешь моей женой (это все в первый день знакомства). Вот так просто сказал и ушёл. Я конечно посмеялась. Подумала – смешной. А через неделю мы уже жили вместе. Ты наверное самый сильный человек в моей жизни", – рассказала Надя Дорофеева о муже.

 

Еще задолго до нашего знакомства - я о тебе в тайне мечтала . Думала , что было бы неплохо , если б ты был моим парнем ) Помню , как ты на меня не обращал внимания , ну или делал вид . А потом просто сказал - ты будешь моей женой ( это все в первый день знакомства ) вот так просто сказал и ушёл . Я конечно посмеялась . Подумала - смешной ..)) А через неделю мы уже жили вместе . Ты наверно самый сильный и интересный человек в моей жизни . Мы вместе уже 7 лет и я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что веришь в меня , за то, что терпишь мое долгое гастрольное отсутсвие . Спасибо за поддержку во всем. Ты научил меня многим хорошим вещам . Их не счесть . Ты особенный , Вова. Я безумно тобой горжусь . И очень люблю @vladimirdantes

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Кроме того, певица поблагодарила Дантеса за теплые отношения на протяжении последних 7 лет. "Ты научил меня многим хорошим вещам. Их не счесть. Ты особенный, Вова. Я безумно тобой горжусь", – добавила девушка.

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Новости шоу бизнеса, Владимир Дантес, Надя Дорофеева, Певица, Поздравления, Признание, Семья.
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