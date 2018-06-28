Певец Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что шесть месяцев был в запое

"Это был для меня большой удар, самый сложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий", – говорит он в интервью.

Певец признал, что чувствует ответственность за смерть своих коллег – Яковлева и Игоря Сорина, погибшего в конце 1990-х годов. Сорина не стало через год после того, как он покинул группу, а Яковлева – через четыре года.

(На фото: Олег Яковлев)

"Он (Яковлев) успел почти записать музыкальный альбом. У него уже была своя, другая жизнь, и я не мог проследить и сказать: "Что ты делаешь? Зачем ты гробишь здоровье свое?". По-хорошему, конечно, мы все ответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мы выбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это. И весь шоу-бизнес должен чувствовать ответственность, когда кто-то погибает здесь", – говорит Григорьев-Апполонов.