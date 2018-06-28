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Вера Брежнева показала новое фото из отпуска в Италии

Вера Брежнева
19:24 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Вера Брежнева не перестает радовать поклонников новыми снимками с отпуска в Италии.

Напомним, экс-солистка группы "Виа Гра" и жена композитора Константина Меладзе уехала отдыхать в Италию без него, а со своими родными - мамой, детьми и сестрой. Там они проводят весело и по-семейному свое свободное время, этому свидетельствуют снимки из Instagram звезды.

Вера Брежнева показала, как отдыхает в Италии
Вера Брежнева показала, как отдыхает в Италии Читать полностью

Еще вчера певица показала, как проводит время в Италии. Вера знакомилась с колоритом страны катаясь на велосипеде. При любом раскладе Вера выглядит безупречно, что и отметили поклонники звезды, забросав ее комплиментами. 

Сегодня же, Вера показала снимок, на котором она босая гуляет на территории, где остановилась с семьей. На фото Вера в шикарной блузе и летней бежевой юбке с карманами на пуговицах, которые не до конца застегнуты. Певица дополнила образ аксессуарами - серьгами, браслетом и очками. 

Подписала снимок Вера Брежнева - "даже не знаю, что сказать #ненадостесняться". Фото за день набрало более 100 тысяч лайков и множество приятных комментариев.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Вера Брежнева, Италия, Отдых, Отпуск, Певица, Снимок, Фото.
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