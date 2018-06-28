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Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram

Настя Каменских
20:09 Сегодня Телеграф
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Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских не перестает радовать поклонников своими летними луками.

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Напомним, вчера певица в своем аккаунте Instagram выставила видео, на котором певица голая в ванне рекламирует предмет для ухода за кожей.

Также, певица регулярно постит снимки с тренировок в спортивных нарядах, дизайнером которых она и стала лично, под названием "NK sport".

Линия одежды "NK sport" певица рекламирует сама, некоторые наряды стали ее любыми. 

Сегодня же певица не в спортивной наряде порадовала поклонников, а предстала в летнем милом образе.

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На фото певица в белой футболке, на которой изображена Мона Лиза, черной короткой юбке с поясом. Образ дополнила стильной лаковой обувью и яркой сумочкой, за которую она поблагодарила Antonio Biaggi, в которого певица приобрела обновочки.

Стоит отметить, что Настя этим летом выглядит безупречно. С каждым днем у нее все больше и больше подписчиков. 

За два чеса снимок набрал почти 50 000 отметок "Нравится" и много комментариев. Снимок певица подписала - "Летом обожаю носить юбки и разноцветные сумки. А что вы любите из летних луков? Thanx @antoniobiaggi за стильную обувь и яркую сумку!"

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Новости шоу бизнеса, Instagram, NK sport, Летний образ, Наряд, Настя Каменских, НК, Обновки, Певица, Фото.
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