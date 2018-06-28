Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко убежден в четкой международной позиции по санкциям против России
Порошенко убежден в четкой международной позиции по санкциям против России
Новости: Координатор СММ ОБСЕ посетит тюрьмы оккупированного Донбасса
Координатор СММ ОБСЕ посетит тюрьмы оккупированного Донбасса
Новости: Англия 0:1 Бельгия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Англия 0:1 Бельгия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Назвали имя новорожденной правнучки Елизаветы II
Назвали имя новорожденной правнучки Елизаветы II
X

54-летняя Бриггита Нильсен поделилась снимком новорожденной дочери

Бриггита Нильсен
22:23 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 54-летняя Бриггита Нильсен поделилась эксклюзивной фотографией маленькой дочери Фриды.

В кадре Нильсен изображена с новорожденной дочкой в украшенной воздушными шарами и мягкими игрушками палате в больнице. Счастливая Бриггита нежно прижимает ребенка к груди, демонстрируя при этом своё роскошное кольцо.

 

Our precious little Frida, our true love.

Публикация от Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen)

Нильсен уже давно говорила о планах родить еще одного ребенка. Актриса не скрывала, что прибегнет к экстракорпоральному оплодотворению. С 2006 года она замужем за итальянским телепродюсером Матти Десси, который моложе ее на 15 лет. Матти стал пятым мужем для Бригитты. А брак с Сильвестром Сталлоне был вторым. У Бриггиты уже четверо сыновей: старшему из них уже 34 года, а младшему – 23.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Бриггита Нильсен, Дочь, Модель, Рождение, Фотография.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram Вера Брежнева показала новое фото из отпуска в Италии Виктория Бекхэм принарядила сына на благотворительный бал

Последние новости

Xiaomi выпустила смартфон с изображением персонажа Мику Хацунэ Пэрис Джексон опубликовала трогательное прощание с легендарным дедушкой На аукционе продали последний в мире McLaren Senna
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 СМИ: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз
05 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
Новости сегодня
22:43 Эксперты раскрыли дополнительные свойства нового браслета Xiaomi Mi Band 3
22:41 Модель Андреа Пежич похвалилась шикарной фигурой на пляже (Видео)
22:40 Компания Intel готовится представить миру новую игровую систему
22:38 Участник ЧМ-2018 завершил карьеру в 23 года
22:34 Вы будете смеяться: прикольные картинки со всей Сети
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Полезные советы, которые сделают ваш сон намного крепче
Полезные советы, которые сделают ваш сон намного крепче
Добавить комментарий
0